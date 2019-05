Råvarer: Handelskrigen påvirker både olie- og kobberpriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne går i forskellige retninger mandag med en stigende europæisk Brent-olie og en faldende amerikansk WTI-olie, sammenlignet med priserne ved lukketid fredag.



Den amerikanske oliepris bliver holdt nede af bekymringer over den globale økonomiske vækst som konsekvens af en stillestående handelsdialog mellem USA og Kina.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 70,84 dollar mod 70,46 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,63 dollar mod 61,56 dollar fredag eftermiddag.



Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerede fredag, da USA lagde øgede afgifter på kinesiske importvarer til en værdi af 200 mia. dollar.



Ifølge USA's præsident, Donald Trump, var afgifterne en konsekvens af, at Kina var bakket ud fra en tidligere aftale efter flere måneders forhandlinger.



Ifølge Jean-Paul Luksic, der er formand for mineselskabet Antofagasta, påvirker handelskrigen mellem USA og Kina også kobberpriserne kraftigt.



Udover en kortvarig stigning i kobberprisen fredag på grund af håb om en handelsaftale, er prisen faldet fire uger i træk. Et ton kobber koster mandag morgen 6092,50 dollar mod 6115 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld desuden 1283,74 dollar mod 1287,78 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS