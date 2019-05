Valuta: Handelskonflikten styrer markedsbevægelserne

Relateret indhold Artikler

Fokus på valutamarkedet mandag morgen er weekendens optrapning af handelskonflikten mellem USA og Kina.



Mens markedet har været lukket, har Washington krævet løfter om konkrete ændringer i den kinesiske lovgivning, mens Beijing har svaret igen med at sige, at landet ikke vil sluge nogen form for "bitre piller", som skader landets egne interesser.



Optrapningen startede kort inden kinesiske lukketid fredag, hvor USA's trusler om en forhøjelse af de allerede gældende 10 pct. tariffer til 25 pct. blev indført ved amerikansk midnatstid.



Og de kinesiske myndigheder var ikke længe om at svare igen med at love gengældelse, men dog uden at give nogen detaljer om hvordan og hvornår.



"Konflikten mellem USA og Kina om handel intensiveres og yen styrkes, mens den kinesiske yuan og australske dollar viger som følge deraf," siger valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Mandag skriver den britiske avis Financial Times, at præsident Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Larry Kudlow, forsøger at begrænse skaderne af eskaleringen, og indikerer "stærk sandsynlighed for", at Donald Trump mødes med Kinas præsident Xi Jinping på G20-topmødet i Japan næste måned, for at få en aftale i hus.



Det har holdt en del af de spekulative kræfter tilbage på markedet.



"Den samlede reaktion fra valutaer er begrænset, da der også er faktorer, der støtter håb om en eventuel afvikling, som f.eks. muligheden for de, at to landes præsidenter mødes på G20," noterer Masafumi Yamamoto.



Den kinesiske yuan svækkes mandag til 6,8890 yuan per dollar fra 6,8250 yuan fredag eftermiddag og 6,7920 yuan inden toldsatserne blev offentliggjort.



Dollar koster mandag morgen 109,75 yen mod 109,55 yen fredag eftermiddag.



Blandt de europæiske valutaer koster pund sterling mandag morgen 1,3010 dollar mod 1,3040 dollar fredag eftermiddag. Euro koster samtidig 1,1230 dollar mod 1,1255 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS