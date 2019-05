Aktier: Handelskrig giver kursfald i varierende styrke i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,5 Topix -0,1 Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,4 Taiwan Taiex -1,2 Sydkoreas Kospi -0,8 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -1,1 Sydney ASX 200 -0,4

Efter weekendens optrapning af handelskrigens retorik vender såvel de amerikanske aktiefutures og de asiatiske aktier pilen nedad mandag morgen.Der er voksende frygt for, at USA og Kina ikke kan redde en handelsaftale, efter den seneste runde beskyldninger hvor Washington søndag krævede løfter om konkrete ændringer i kinesisk lovgivning, mens Beijing replicerede med, at Kina ikke vil sluge nogen "kameler", som skader landets interesser."Vores grundlæggende teori er begrænsede fremskridt og kinesisk gengældelse. Vi ser en betydelig risiko for, at al kinesisk import bliver underlagt tariffer i løbet af den næste måned eller deromkring," siger chefstrateg Michael Hanson fra TD Securities i Tokyo til Reuters.Michael Hanson vurderer, at markedsreaktionen i sidste ende vil afhænge af, hvorvidt Kina og USA fortsætter med at forhandle, og om de resterende 325 mia. dollar import fra Kina også blive pålagt takster. Dertil kommer den kinesiske gengældelse.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,5 pct.I Tokyo bliver den negative indstilling hos investorerne begrænset af en lille svækkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,5 pct., og det brede Topix-indekset dykker 0,1 pct.I Kina er kursfaldene anderledes markante. Shanghai Composite-indekset dykker 1,1 pct., og CSI 300-indekset dropper 1,4 pct.,Investorerne i Hongkong slipper for at tage stilling til begivenhederne, da markedet er helligdagslukket.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,9-1,2 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS