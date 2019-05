Råvarer: Oliepriserne stiger sammen med håbet om en USA-Kina-aftale

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger fredag morgen, mens optimisme om, at en handelsaftale mellem USA og Kina kan falde på plads, har bredt sig.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 70,70 dollar mod 69,64 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,14 dollar mod 61,14 dollar torsdag eftermiddag.



Analytikere og handelsfolk forklarer til Reuters, at olieprisernes stigning har været et tegn på fornyet håb om en aftale mellem Washington og Beijing.



Håbet opstod blandt andet da USA's præsident, Donald Trump, torsdag udtalte, at han havde modtaget et "smukt brev" fra den kinesiske præsident, Xi Jinping. Donald Trump citerede "Lad os arbejde sammen, lad os se om vi kan få noget gjort" fra brevet ifølge Reuters.



Handelsfolkene forholdte sig dog stadig skeptiske til udsigterne til en handelsaftale, da Washington fortsat forberedte sig på at hæve tolden på kinesiske varer fredag. Kl. 06:00 dansk tid fredag morgen trådte toldstigningerne på kinesiske varer for omkring 200 mia. dollar i kraft. Tolden på kinesiske varer steg til 25 pct.



Opecs beskæringer i olieudbuddet, for således at booste markedet og øge efterspørgslen, har også ligget til grund for optimismen på oliemarkedet.



Det amerikanske energiministerium, EIA, forventer ifølge Reuters en stigning i global olieefterspørgsel i 2019 på 1,4 mio. tønder om dagen.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1286,10 dollar mod 1285,24 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6139 dollar mod 6141 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS