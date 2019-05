Valuta: Afventer udfald af amerikansk-kinesiske handelsforhandlinger

Relateret indhold Artikler

De internationale valutamarkeder er præget af den til enhver tid verserende grad af nervøsitet i forbindelse med handelsforhandlingerne mellem USA og Kina i Washington.



Fredag morgen syntes frygten for et sammenbrud i forhandlingerne først at være let aftaget, hvilket afspejledes i et mindre tilbagesalg af de traditionelt sikre valutaer, når tingene brænder på - japanske yen og schweiziske franc.



Og klokken 6 dansk tid, valgte USA ifølge flere kilder at løfte tolden på kinesiske varer for 200 mia. dollar til 25 pct.



Risikoaversionen lettede en anelse, efter at USA's præsident Donald Trump, trods gentagelse af USA's beskyldninger om kinesisk aftalebrud, torsdag aften løftede stemningen, da han oplyste om, at han har modtaget et "smukt brev" fra Kinas præsident Xi Jinping, der opfordrede de to lande til at "arbejde sammen" for at løse handelstvisten.



Fra start var det dog tvivlsomt om svækkelsen af såvel yen som schweizerfranc kunne holde.



"Dollar er tydeligvis i en nedadgående trend over for yen, både hvad angår tekniske faktorer og kapitalstrømme. Det er sagt, så har markedet ligget under for at USA strammer tarifferne i et stykke tid nu. Der er også et rimeligt underliggende dollarbehov hos de japanske institutionelle investorer. Når de faktorer tages i betragtning, er der måske ikke ret meget mere plads til dollarsvækkelse," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Og da nyhedsbureauet Bloomberg klokken 5.15 dansk tid annoncerede, at USA ifølge velunderrettede kilder vil gå videre med de planlagte tarifforhøjelser fra midnat, vendte de finansielle markeder rundt på rekordtid.



De amerikanske aktiefutures blev øjeblikkeligt sendt i dørken med fald i de tre store aktieindeksfutures på 0,3-0,4 pct. fra stigninger i samme størrelsesorden inden annonceringen, mens yen og schweizerfranc styrkedes.



De to dage lange forhandlinger fortsætter fredag.



Dollar koster fredag morgen 1,0150 schweizerfranc mod 1,0135 dollar schweizerfranc torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1230 dollar mod 1,1225 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 109,85 yen mod 109,55 yen torsdag eftermiddag.



