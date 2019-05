Aktier: Futures vendte rundt i Asien og klippede toppen af markederne

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +1,5 China CSI 300 +1,9 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,1

Amerikanske aktiefutures vendte rundt og blev negative, mens asiatiske aktier fik taget toppen af gevinsten fredag morgen, da nyhedsbureauet Bloomberg klokken 5.15 dansk tid annoncerede, at USA ifølge velunderrettede kilder vil gå videre med de planlagte tarifforhøjelser fra midnat.Og 45 minutter senere - ved amerikanske midnatstid i Washington - blev forhøjede takster så en realitet ifølge de internationale nyhedsbureauer. Det sendte de amerikanske futures ned med 0,4-0,6 pct., mens de japanske aktier skiftede fortegnsfarve til rød.Og med meldinger om manglende fremskridt i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, synes handelskrigen at eskalere endnu engang, idet Beijing øjeblikkeligt har svaret, at "nødvendige modforanstaltninger" vil blive iværksat.Alligevel stiger MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan med 0,8 pct. trukket op af især de kinesiske aktier, der stiger som modreaktion inden weekenden oven på de seneste dages massive kursfald.I Tokyo er den negative indstilling hos investorerne forstærket af en fornyet styrkelse af den japanske yen.Efter indledende stigninger falder det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, 0,6 pct., og det brede Topix-indekset dykker 0,3 pct.I Kina er investorerne vendt rundt hjem efter fire dages kursfald.Shanghai Composite-indekset stiger 1,5 pct., og CSI 300-indekset øger 1,9 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks ligger samtidig med et plus på 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,2 pct., og Kospi-indekset i Seoul dropper 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks stiger 0,1 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et kursfald på 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,6-0,7 pct.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS