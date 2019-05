Valuta: Fortsat yenstyrkelse på frygt for forhandlingssammenbrud

Relateret indhold Artikler

Der er fortsat bud efter japanske yen på valutamarkedet torsdag morgen.



En global risikoaversion i kølvandet af den amerikanske præsidents, Donalds Trumps, weekend-tweet har igangsat søgning efter sikre havne for overskudslikviditet, mens øjnene er rettet mod de igangværende handelsforhandlinger i Washington.



Forhandlingsrunden finder sted i skyggen af præsident Trumps trusler om nye og forhøjede importtakster på kinesiske varer, mens svaret fra Beijing tyder på, at de kinesiske myndigheder vil sætte hårdt mod hårdt, idet der vil blive indført "nødvendige modforanstaltninger", hvis Washington gør alvor af truslen om at forhøje importtaksterne ved ugens udgang.



De finansielle markeder venter nervøst på, at de planlagte to dage lange handelsforhandlinger starter senere i dag, for at se om de kinesiske forhandlere kan overbevise Det Hvide Hus om at udsætte takstforhøjelserne.



Forventninger om, at USA og Kina ville nå frem til en aftale, der kan afslutte den årelange handelskrig i indeværende uge, har øjensynligt været overdrevne, idet investorerne nu flygter fra risikofyldte aktiver og i stedet søger mod sikre statspapirer med faldende renter til følge.



"Yenstyrkelsen skyldes for en stor dels vedkommende kursforskydninger i forskellige valutakryds. Risiko-vurdering har været hovedårsag til markedsudviklingen, og euro har været fastnaglet i et tæt interval som følge heraf," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



De kommende dages udvikling vil helt afhænge af udfaldet af forhandlingerne.



"Selv om muligheden for, at de kommende handelsforhandlinger mellem USA og Kina bryder samme, endnu ikke er et hovedscenarie, begynder valutamarkedet gradvist at prissætte sandsynligheden," siger Shin Kadota.



Pund koster torsdag morgen 1,3005 dollar mod 1,2995 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1190 dollar mod 1,1200 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 109,95 yen mod 110,15 yen onsdag.



