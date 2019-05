Aktier: Massive kursfald i Asien over hele linjen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,2 Topix -1,5 Hongkongs Hang Seng -1,9 China Shanghai Composite -1,4 China CSI 300 -1,9 Taiwan Taiex -1,4 Sydkoreas Kospi -1,7 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske og fjernøstlige aktiemarkeder ligger med massive kursfald torsdag morgen inden starten på de sidste forhandlinger mellem USA og Kina om en handelsaftale, som er udslagsgivende for den globale økonomis retning.En aftale kan forhindre en kraftig forhøjelse af de amerikanske toldsatser på kinesiske varer, som præsident Donald Trump har truet med at indføre fredag, mens Beijing har svaret igen med "nødvendige modforanstaltninger"."Hvis Trumps trussel bliver til virkelighed, vil det ændre hele den globale økonomi. Det er det "worse case" senarie, vi beskrev sidste år med recession i USA, en hurtig reduktion af væksten i Kina og en opbremsende global handel," siger cheføkonom Steve Cochrane fra Moody's Analytics i Singapore ifølge Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder mere end 1 pct.I Tokyo bliver den negative indstilling hos investorerne forstærket af en fortsat styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 1,2 pct., og det brede Topix-indekset dykker 1,5 pct.I Kina følger investorerne med i samme takt. Shanghai Composite-indekset falder 1,4 pct., og CSI 300-indekset dykker 1,9 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks dropper også 1,9 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,6-0,7 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS