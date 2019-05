Råvarer: USA's sanktioner holder oliepriserne stabile

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne holder niveauet onsdag morgen støttet af USA's sanktioner mod Iran og Venezuela.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 70,20 dollar mod 70,09 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,83 dollar mod 61,26 dollar tirsdag eftermiddag.



Analytikere siger ifølge Reuters, at de globale oliemarkeder holdes oppe, efter at USA's sanktioner mod Iran og Venezuela er kommet på plads.



"Det prisunderstøttende udgangspunkt for forventningerne er ikke forsvundet," siger Ole Hansen, der er chefråvarestrateg i Saxo Bank, til Reuters.



USA pålagde i november sanktioner mod Irans olieeksport og krævede øjeblikkeligt ophør af olieimport fra Iran. Iran har ifølge Reuters sagt, at det vil gå imod sanktionerne og fortsætte sin eksport.



Flere analytikere forventer ifølge Reuters, at Irans olieeksport vil falde til lidt over 500.000 tønder olie om dagen, hvor den sidste år i april lå på 1 mio. tønder.



Den amerikanske regering har ligeledes indført sanktioner mod den venezuelanske olieeksport.



Oliepriserne led et knæk tidligere på ugen, efter at den amerikanske regering udtalte, at den fredag vil øge sine importafgifter på kinesiske varer. De stigende spændinger i handelskrigen rejser nye spørgsmål for den fremtidige olieefterspørgsel, skriver ANZ Bank onsdag ifølge Reuters.



Guld- og kobberpriserne stiger.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1286,43 dollar mod 1284,43 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6213 dollar mod 6178 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS