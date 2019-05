Valuta: Yen styrkes af fortsatte handelsbekymringer

Relateret indhold Artikler

Voksende frygt for effekten af en forværring af handelskonflikten mellem USA og Kina samt indvirkningen på den globale vækst øger fortsat investorernes efterspørgsel efter japanske yen på valutamarkedet onsdag morgen.



Overskudskapital sender pengestrømme mod Japan, der står som sikker havn i usikre tider.



Samtidig strømmer kapital mod amerikanske statspapirer, og den deraf følgende renteeffekt har en svækkende effekt på dollar, hvilket forstærker dollar-yen bevægelsen.



Baggrunden skal findes i den amerikanske præsident Donald Trumps twitter-skriverier søndag, hvor nye og forhøjede toldsatser på kinesiske varer igen blev bragt på banen som led i Trumps korstog mod globaliseringen og den kinesiske produktionsdominans på verdensmarkedet.



Donald Trump tweetede, at han vil hæve de allerede indførte tariffer på import for 200 mia. dollar til 25 pct. fra de nuværende 10 pct. samt indføre samme takst på den resterende kinesiske eksport til USA.



I markedet er det nu et spørgsmål om, hvorvidt Trump vil følge op på truslen, eller om der blot er tale om forhandlingstaktik.



"Der er meget fokus på, om dollar-yen vil bryde igennem det seneste bundniveau. Hvis det bliver brudt, tror jeg, at der er mange markedsdeltagere, der ønsker at hoppe ind for at sælge (dollar)," siger senioranalytiker Kumiko Ishikawa fra Sony Financial Holdings i Tokyo.



Hun henviser til niveauet på 109,70 yen per dollar, der dannede den nedre bund ved den seneste yen-styrkelse i slutningen af marts måned.



Den kinesiske topforhandler, vicepremierminister Liu Han, er på vej til Washington som leder af handelsdelegationen, der skal starte endnu en runde forhandlinger senere onsdag.



Pund koster onsdag morgen 1,3065 dollar mod 1,3045 dollar tirsdag eftermiddag. Euro koster onsdag morgen 1,1200 dollar mod 1,1185 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 110,05 yen mod 110,40 yen tirsdag eftermiddag.



