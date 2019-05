Aktier: Kursfald i Asien genoptages i varierende styrke

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,6 Topix -1,7 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,4 Indiens BSE Sensex -0,1 Singapores STI -0,9 Sydney ASX 200 -0,4

Efter tirsdagens mindre rekyl på de asiatiske aktiemarkeder, genoptages kursfaldene i varierende styrke i onsdagens handel.Dermed følger investorerne i fodsporene fra Wall Street, hvor kapital blev flyttet fra aktier til statsobligationer som sikker havn drevet af frygt for, at den globale vækst vil komme under pres på grund af et potentielt sammenbrud i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina."Set fra et aktiemarkedsperspektiv er det umiddelbare fokus på de to dages forhandlinger, der skal finde sted mellem de amerikanske og kinesiske embedsmænd. Det er imidlertid svært at forestille sig, at de to parter løser problemerne på blot to dages forhandlinger," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui DS Asset Management i Tokyo til Reuters.Det kan betyde, at de finansielle markeder muligvis begynder at prissætte handelskonflikten som en langsigtet faktor, hvilket tidligere har været tilfældet.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,8 pct.I Tokyo bliver den negative investorer-indstilling forstærket af en fortsat styrkelse af den japanske yen. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 1,6 pct., og det brede Topix-indekset dykker 1,7 pct.I Kina er kursfaldene mere moderate. Shanghai Composite-indekset viger 0,1 pct., og CSI 300-indekset dykker 0,2 pct.,Hongkongs Hang Seng-indeks falder samtidig 0,7 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med marginale udsving tæt på nul.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS