Råvarer: Oliepriserne er under pres af stridigheder mellem USA og Kina

Oliepriserne er presset tirsdag på grund af bekymringer om, at handelsstridighederne mellem USA og Kina vil sætte farten ned på den globale økonomi, mens de amerikanske sanktioner mod Iran og Venezuela hjælper til at holde oppe, skriver Reuters.



Oliepriserne er tirsdag morgen faldet siden amerikansk børslukning, men dog steget siden den danske.



Ifølge analytiker er der flere faktorer, som påvirker oliepriserne. En betydelig faktor er bekymringerne om, at den globale økonomi bliver truet af den optrappende handelskrig mellem USA og Kina. Forhandlingerne mellem de to lande gik i stå i weekenden, da den amerikanske præsident, Donald Trump, oplyste, at USA vil lægge told på flere importvarer fra Kina.



"Handelsstridighederne mellem USA og Kina er en af de helt store bekymringer på markedet i denne uge, da enhver udtalelse fra den amerikanske regering kan udløse en reaktion hos børshandlere," siger Han Tan, der er analytiker hos FXTM, til Reuters.



Oliemarkedet forbliver anspændt på grund af Irans trussel om at svare USA igen, som potentielt kan indebære en genindførsel af Irans atomprogram.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 71,07 dollar mod 70,73 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,16 dollar mod 61,68 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1283,22 dollar mod 1279,49 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6265 dollar mod 6243 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS