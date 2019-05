Valuta: Styrket yen på fornyet frygt for handel og global økonomi

Relateret indhold Artikler

Japanske yen er i vælten blandt de store valutaer tirsdag morgen, hvor de japanske markedsdeltagere igen er på banen efter halvanden uges nedlukning af de finansielle markeder i forbindelse med Golden Week og den nye kejsers indsættelse.



Den japanske valuta er styrket natten over og ligger på det stærkeste niveau i mere end en måned efter stigende efterspørgsel på baggrund af bekymringer om de ny-opblussede handelsspændinger mellem USA og Kina.



Det er første gang de japanske finanshuse får mulighed for at reagere på de nye trusler om yderligere toldsatser på kinesisk eksport til USA, som blev fremsat i weekenden, og som allerede mandag sendte yen mod nye højder.



Og styrkelsen fortsætter tirsdag på trods af mere afdæmpede signaler fra parterne, idet de kinesiske myndigheder ikke som frygtet vil afholde sig fra at deltage i de planlagte forhandlinger i Washington.



"Set fra et kinesisk perspektiv er et sammenbrud i forhandlingerne ikke gunstig for den indenlandske økonomi. Jeg tror, at de på en eller anden måde vil nå frem til en aftale," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Reuters.



Hidtil har forventningerne været, at parterne ville nå en aftale i indeværende uge, men nu ser det ud til at tage lidt mere tid.



Spændingerne har genoplivet frygten for udsigterne for den globale vækst, og med de forventelige amerikanske handelstiltag mod Europa og især med fokus på Tyskland og den i forvejen underdrejede tyske økonomi, sigter investorerne mod at sikre sig i den japanske valuta.



Pund koster tirsdag morgen 1,3115 dollar mod 1,3090 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1205 dollar mod 1,1190 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 110,70 yen mod 110,85 yen mandag eftermiddag.



