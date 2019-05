Aktier: Gårsdagens kraftige kursfald i Asien afløst af lille rekyl

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,1 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,8 Taiwan Taiex +0,9 Sydkoreas Kospi -1,1 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,7

Efter mandagens massive kursfald er der indtruffet et mindre rekyl på de asiatiske aktiemarkeder tirsdag.Undtagelsen er de japanske markeder, der først nu får mulighed for at reagere på weekendens toldtrusler fra USA's præsident Donald Trump, der søndag øgede presset på Kina for at nå frem til en handelsaftale.Det har øget investorernes tvivl om, hvorvidt USA og Kina vil være i stand til at indgå en handelsaftale snart, hvilket kan sende aktierne ud i en ny nedadgående trend."Investorerne havde været for lidt for selvfede siden begyndelsen af dette år. Nu er det tid til at "sell in May and go away"," siger investeringschef Yasuo Sakuma fra Libra Investments i Tokyo ifølge Reuters."Sell in May and go away" er markedsslang for den mange gange opståede udsalgsperiode forud for sommerferien i den vestlige verden, hvor investorer tager gevinst hjem efter årets første fire-fem måneder.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger kort før klokken seks med et plus på 0,5 pct.I Tokyo er investorerne tilbage efter halvanden uges ferie. Dermed følges der op på gårsdagens store internationale kursfald med et dyk i det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, på 1,1 pct., og et fald i Topix-indekset på 0,7 pct.I Kina er der til gengæld lidt modreaktion oven på mandagens mere end 5 pct. store kursfald. Shanghai Composite-indekset stiger 0,3 pct., og CSI 300-indekset øger 0,8 pct.,Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 0,2 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,6-0,8 pct.Indeksværdi klokken 05.55./ritzau/FINANS