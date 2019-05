Råvarer: Trump-tweet og høj amerikansk produktion sænker oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder mandag morgen, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, på Twitter har varslet et betydeligt løft i toldsatserne på kinesiske varer. Samtidig udbyder USA rekordmange tønder olie om dagen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 69,27 dollar mod 71,21 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 60,44 dollar mod 62,38 dollar fredag eftermiddag.



Donald Trumps Twitter-udmeldning risikerer ifølge Reuters at afspore flere måneders handelsforhandlinger mellem USA og Kina, og The Wall Street Journal beretter endda, at Kina overvejer at afbryde alle handelsforhandlinger oven på præsidentens tweet.



Også det globale oliemarked har reageret negativt på nyheden, som har sænket priserne med omtrent 2 pct.



Prisniveauet presses desuden af en rekordhøj amerikansk produktion, der ifølge tal fra det amerikanske energiministerium, EIA, er steget med mere end 2 mio. tønder om dagen siden starten af 2018 til rekordhøje 12,3 mio. tønder om dagen.



Dertil ragede eksporten over 3 mio. tønder om dagen, mens tal fra olieservicevirksomheden Baker Hughes viser en stigning i antallet af amerikanske olieborerigge til 807.



Det betyder, at USA i dag kan kalde sig verdens største udbyder foran både Rusland og Saudi-Arabien.



På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld mandag morgen 1283,73 dollar mod 1280,64 dollar fredag eftermiddag.



Prisen på et ton kobber endte fredag eftermiddag på 6243 dollar.



/ritzau/FINANS