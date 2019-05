Aktier: Kraftige kursfald i Asien efter Trump-trusler om nye tariffer

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -3,3 China Shanghai Composite -5,2 China CSI 300 -5,5 Taiwan Taiex -1,2 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex -1,1 Singapores STI -3,5 Sydney ASX 200 -1,0

De asiatiske aktier falder kraftigt mandag, efter at USA's præsident Donald Trump uventet har øget presset på Kina markant for at nå frem til en handelsaftale. Trump truer kineserne med at hæve og ekspandere de amerikanske toldsatser på kinesiske varer i slutningen af ugen.Det står i kontrast til investorernes forventninger om, at parter ville nå til enighed om en handelsaftale inden fredag.Samtidig har truslerne fået de kinesiske myndigheder til at overveje at blive væk fra forhandlingsrunden, der er planlagt til at starte onsdag i Washington.De kinesiske aktieinvesterer, der er tilbage efter den tre dage lange fejring af 1. maj, sender aktiemarkederne på fastlandet kraftigt ned, mens de øvrige markeder ligger med knap så kraftige, mens stadig massive kursfald.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger kort før klokken seks med et fald på knap 2 pct.Tokyo er ude af billedet indtil tirsdag.Shanghai Composite-indekset falder 5,2 pct., og CSI 300-indekset dropper 5,5 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 3,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et beskedent plus på 0,1 pct., og Singapores Strait Times-indeks er i minus med 3,5 pct.Sydneys ASX-indeks dykker samtidig 1,0 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med faldt på 2,0-2,3 pct.Indeksværdi klokken 05.55./ritzau/FINANS