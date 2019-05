Valuta: Yen styrkes af Trumps tarif-trusler

Relateret indhold Artikler

Der er bud efter japanske yen på valutamarkedet mandag morgen, hvor en opblussen af handelskrigen mellem USA og Kina er årsag til nye bekymringer for konfrontation og eskalerende gengældelse fra begge parters side.



Søndag greb præsident Trump, som så mange gange før, sin smartphone, og i et par Twitter-meddelelser gjorde han det klart, at han har planer om at hæve tarifferne på amerikansk Kina-import for 200 mia. dollar til 25 pct. fra fredag.



Han truede også med at pålægge 25 pct. told "kortvarigt" på varer for yderligere 325 mia. dollar.



"Handelsforhandlingerne med Kina fortsætter, men for langsomt, da de forsøger at genforhandle. Nej," skrev præsident Trump.



Trumps trusler kommer overraskede for de kinesiske myndigheder, og det får Beijing til at overveje at annullere de handelsforhandlinger, der er planlagt til at genoptages i Washington onsdag.



"Kina bør ikke forhandle med en pistol for panden," lyder det fra en kilde tæt på forhandlingerne ifølge Wall Street Journal.



Dermed er det sået tvivl om de ellers udbredte forventninger i de seneste dage om, at parterne kunne nå til enighed i slutningen af ugen.



Som vanligt reagerer markedet med aktiekursfald og efterspørgsel efter sikre havne, som valutamæssigt er japanske yen.



Og med de japanske markedsdeltageres fortsatte fravær på grund af den forlængede Golden Week-helligdagsperiode, styrkes yen markant mandag morgen.



PUND STYRKET PÅ NYT HÅB OM NY EU-AFSTEMNING



Blandt de andre valutaer er pund styrket efter forlydender om, at premierminister Theresa May har haft hemmelige drøftelser om en tre-vejs EU-folkeafstemning forud for et kritisk møde med Labour i denne uge om en tvær-politisk brexit aftale.



Samtidig synes Labour at være er parat til at afvise et tilbud om en midlertidig toldordning, hvilket kan betyde et sammenbrud i forhandlingerne.



Håbet om en ny EU-afstemning sender pund op til 1,3145 dollar mandag morgen fra 1,3095 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster samtidig 1,1190 dollar mod 1,1200 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 110,50 yen mandag morgen mod 111,25 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS