Råvarer: Frygt for global overproduktion fastholder oliepriserne

Oliepriserne fastholder fredag i store træk niveauet efter gårsdagens prisfald på 3 pct. Det fortsatte prispres skyldes frygt for global overproduktion som følge af et stigende amerikansk udbud, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 70,48 dollar mod 70,41 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,68 dollar mod 61,42 dollar torsdag eftermiddag.



Ifølge tal fra det amerikanske energiministerium, EIA, steg den amerikanske olieproduktion i sidste uge med omkring 2 mio. tønder om dagen til rekordhøje 12,3 mio. tønder om dagen - en stigning, der også har set eksporten ende over 3 mio. tønder om dagen for første gang i år.



"Oliepriserne er faldet, da presset fra den amerikanske produktion fortsætter med at veje på markedet," forklarer Mihir Kapadia, der er chef for Sun Global Investments.



Dertil venter analytikere ifølge Reuters, at den amerikanske eksport vil stige yderligere som resultat af en forbedret infrastruktur i verdens største skiferolieområde, Permian Basin.



"En af de ting, som vi kan se frem til i den nære fremtid, er løsningen på flaskehalsproblemet i skiferolieområdet Permian Basin i USA gennem nye rørledninger og øget eksportkapacitet. Det vil forbinde verdens største skiferolieområde til det globale oliemarked," lyder det fra investeringschef hos Barclays Investment Solutions, Will Hobbs.



Det amerikanske produktionsløft har bidraget til at løsne et ellers indsnævret marked, der har været præget af sanktioner mod den iranske og venezuelanske olieeksport samt produktionsnedskæringer af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec).



Fredag morgen koster en troy ounce guld desuden 1272,41 dollar mod 1296,66 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6193,5 dollar mod 6169,0 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS