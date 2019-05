Aktier: Afdæmpede markeder i Asien - amerikansk jobrapport imødeses

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,3 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder er yderst afdæmpede fredag, hvor effekten af fraværet af både de japanske og de kinesiske aktører har fået følgeskab af en stor tilbageholdenhed hos de tilbageværende markedsdeltagere op til offentliggørelsen af den amerikanske arbejdsmarkedsrapport.Dagens altoverskyggende emne er netop jobrapporten, der offentliggøres fredag eftermiddag dansk tid.Jobskabelsen uden for landbruget ventes at have været 190.000 nye stillinger i april, mens lønningerne estimeres at være steget 0,3 pct. på månedsbasis."Der vil være mere end blot en skæven til, hvad rapporten siger om den gennemsnitlige løntilvækst," siger økonomen David de Garis fra National Australia Bank i Sydney til Reuters.Selve arbejdsløsheden ventes at være uændret på 3,8 pct.Tokyo har været ude af billedet siden sidste fredag, og investorerne vender først tilbage på tirsdag.De kinesiske markeder på fastlandet er lukket for tredje dag i træk. Modsat er handlen i fuld gang i Hongkong, hvor Hang Seng-indekset fredag ligger med et drop på 0,3 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,5 pct., mens Kospi-indekset i Seoul falder 0,6 pct., og Singapores Strait Times-indeks dropper 0,4 pct.Sydneys ASX-indeks ligger kort før lukketid med et plus på 0,2 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.25./ritzau/FINANS