Råvarer: Oliepriserne falder efter stigende amerikansk olieproduktion

Oliepriserne falder torsdag morgen sammenlignet med priserne ved amerikansk børslukketid onsdag. Ifølge Reuters sker det på grund af ny rekord for den amerikanske olieproduktion, som har medført en stigning i olielagrene.



Dog har oliepriserne hurtigt fundet en vej op igen, og en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 72,00 dollar mod 71,46 dollar onsdag eftermiddag, samtidig med at den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,46 dollar mod 62,93 dollar onsdag eftermiddag.



Oliemarkedet uden for USA er stadig meget anspændt på grund af de amerikanske stramninger af sanktionerne mod Iran, som trådte i kraft 1. maj, samtidig med en tiltagende politisk krise i Venezuela og at organisationen for olieeksporterende lande, Opec, tilbageholder olieforsyningen.



"Oliepriserne faldt skarpt, da de amerikanske olielagre steg til deres højeste siden 2017," siger ANZ bank til Reuters.



De amerikanske olielagre steg sidste uge med 9,9 mio. tønder og landede på 470,6 mio, som er det højeste siden september 2017. Det kom som følge af ny rekord i produktionen, som er steget til 12,3 mio. tønder om dagen.



Prisen på en troy ounce guld falder marginalt igen til 1274,67 dollar torsdag morgen efter onsdagens stigning, hvor den landede på 1282,02 dollar.



Kobberpriserne er også faldet igen i løbet af onsdagen, hvor prisen efter børslukketid sluttede på 6222 dollar og torsdag morgen ligger på 6277 dollar.



/ritzau/FINANS