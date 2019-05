Valuta: Styrket dollar i lidet likvide asiatiske markeder

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der er stilstand på valutamarkedet torsdag morgen, hvor likviditeten fortsat er lav, da såvel de japanske som de kinesiske aktører er fraværende på grund af helligdagslukkede markeder.



Onsdag aften styrkedes dollar i kølvandet på kommentarer fra den amerikansek centralbankschef, Jerome Powell, der i kølvandet af det pengepolitiske møde i Federal Reserve tog ordet og manede forventninger til forebyggende rentenedsættelser i jorden.



Inden da var dollar svækket af et overraskende fald det amerikanske ISM-indeks for fremstilling til 52,8, hvilket overskyggede en stærk privat job-rapport.



Svækkelsen tog til, da Fed nedjusterede inflationsudsigterne og foretog en teknisk reduktion af renten på overskudslikviditetsreserver.



Med markedet vendte, da Feds Powell noterede sig, at faktorerne kan være "forbigående" og ikke så noget øjeblikkeligt behov for at ændre renterne hverken i op- eller nedadgående retning.



Da støvet lagde sig i obligationsmarkedet, var renten på den toneangivende tiårige T-bond den samme som 24 timer tidligere, nemlig 2,50 pct.



"Vores opfattelse er, at Fed har gennemført sin pengepolitiske normaliseringsproces, og vi bør vente en længere periode på "hold". Men risikoen for vores prognoser er ændret," siger valutastrateg Joseph Capurso fra Commonwealth Bank of Australia ifølge Reuters.



Der er kun få økonomiske data at hænge handlen op på torsdag, og den næste store test for dollar er den amerikanske arbejdsmarkedsrapport fredag, hvor eventuelle overraskelser har potentielt betydning for et skifte i Feds renteforventninger.



"Hvis FOMC ændrer renten i løbet af de næste par år, vil det sandsynligvis være i nedadgående retning," siger Joseph Capurso. FOMC - Federal Open Marked Committee - er Federal Reserves renteudvalg.



Pund koster torsdag morgen 1,3050 dollar mod 1,30860 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1200 dollar mod 1,1240 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 111,65 yen mod 111,20 yen onsdag.



