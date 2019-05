Aktier: Aktiemarkederne i Asien fortsat præget af helligdaglukning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex 0,0 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder er fortsat præget af fraværet af både de japanske og de kinesiske aktører.De japanske markeder er lukket for Golden Week, mens børserne på det kinesiske fastland er lukket for den flere dage lange fejring af 1. maj.Kursfald på Wall Street onsdag er afløst af mindre stigninger i futuresmarkedet."Maj byder traditionelt på søgning efter den næste katalysator, der er en åbenlys nødvendig betingelse for at give svar på det traditionelle spørgsmål om de er tid til at sælge og holder sig væk," siger økonom Claudio Irigoyen fra Bank of America-Merrill Lynch.Dermed refereres til et velkendt markeds-ordsprog om "sell in May and stay away", som tilskynder investorerne til at afvikle deres aktiebeholdninger i maj forud for den lunkne sommerferiehandel på den nordlige halvkugle.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger så godt som uændret.Tokyo er ude af billedet indtil næste tirsdag, og de kinesiske markeder er lukket ugen ud.Investorerne i Hongkong er dog tilbage, og Hang Seng-indeks sendes op med 0,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med små stigninger på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS