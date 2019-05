Valuta: Styrket euro på volumentynd 1. maj

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Investorerne på valutamarkedet holder sig i ro onsdag morgen, hvor euro ligger på det stærkeste niveau mod dollar i en uge.



Volumen er yderst afdæmpet, da de japanske markeder fortsat er lukket for Golden Week-helligdagene, mens Kina og store dele af Europa også holder lukket for at fejre 1. maj.



Den relative styrkelse af euro er kommet i kølvandet af tirsdagens overraskende gode vækstdata for første kvartal i euroområdet, der ikke bare slog markedsforventningerne, men også fjernede noget af den pessimisme, der har været fremherskende for markedsdeltagernes syn på den fælles valuta.



Samtidig er der en vis forsigtighed forud for afslutningen af det to dage lange monetære møde i Federal Reserve, hvilket får investorerne til at holde sig på sidelinjen i forhold til dollar.



"De samlede tal er kommet bedre ud end forventet. Euro er den primære short-positionsvaluta på markedet lige nu," siger valutachef Steven Englander fra Standard Chartered Bank i New York til Reuters.



De spekulative salg af euro har stået på et stykke tid, og med positive europæiske data står de euro-negative markedsdeltagere nu i en position, hvor de risikerer at blive sat af markedet, hvis den overordnede tendens vender til en styrkelse af den fælles valuta.



De højere end ventede vækststal kan dermed presse de hedgefonde, der har samlet store spekulative shortpositioner i euro, der i den seneste opgørelse fra 23. april viste en værdi på 14,8 mia. dollar.



"Vi fornemmer, at dollarkøbene var lidt overdrevet," siger Steven Englander.



Analytikere afventer nu på den amerikanske centralsbanks erklæring fra det pengepolitiske møde senere onsdag, og ikke mindst hvad Fed-chef Jerome Powell har af kommentarer på den efterfølgende pressekonference.



Pund koster onsdag morgen 1,3040 dollar mod 1,3020 dollar tirsdag eftermiddag. Euro koster onsdag morgen 1,1215 dollar mod 1,1205 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 111,45 yen mod 111,30 yen tirsdag eftermiddag.



