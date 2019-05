Aktier: Næsten alle markeder i Asien lukket for 1. maj-fejring

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng Lukket China Shanghai Composite Lukket China CSI 300 Lukket Taiwan Taiex Lukket Sydkoreas Kospi Lukket Wellington NZX -0,5 Sydney ASX 200 +0,8

Så godt som samtlige asiatiske aktiemarkeder er lukket for 1. maj onsdag.Kun markederne i Sydney, Australien og Wellington, New Zealand har været i gang - men uden ensartet retning.Sydneys ASX-indeks ligger kort før lukketid med en stigning på 0,8 pct., mens NZX indekset i Wellington faldt 0,5 pct. i onsdagens handel.Fra USA var der kun beskedne udsving fra tirsdagens handel af tage bestik af, mens der onsdag er lagt op til anderledes positive strømninger.Et solidt regnskab sent tirsdag fra en af verdens højest profilerede selskaber - Apple - var krydret med en omsætningsprognose i den høje ende af forventningerne.Det sendte aktien 5 pct. op i eftermarkedet, hvilket smitter af på de tre store amerikanske indeksfutures, der ligger med stigninger på 0,4-0,7 pct. onsdag morgen.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS