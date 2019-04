Råvarer: Oliepriserne falder på forventninger om en øget produktion

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder tirsdag på forventninger om en øget olieproduktion fra både USA og Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, der ventes at veje op for olieunderskuddet på markedet som følge af USA's sanktioner mod Iran. Analytikere venter dog fortsat et tæt marked, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 71,82 dollar mod 72,21 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 63,42 dollar mod 63,58 mandag nat, mens den ved dansk børslukketid kl. 17 kostede 63,03 dollar.



Afbrydelser i den kinesiske fabriks- og serviceindustri har vejet tungt på oliepriserne i april, fortæller handlere til Reuters. Ifølge handlerne har Kina stadig svært ved at få industrien op at køre.



Oliepriserne er siden januar steget med omkring 40 pct. som følge af produktionsnedskæringer fra Opec og USA's sanktioner mod Iran og Venezuela. Priserne kom dog sidste uge under pres, efter at USA's præsident, Donald Trump, ifølge Reuters opfordrede Opec til at øge olieproduktionen for at udligne olieunderskuddet i forbindelse med sanktionerne mod den iranske olieeksport.



Stephen Innes, der er chefhandler i SPI Asset Management, siger til Reuters, at Opec "for enhver pris vil forhindre, at oliepriserne stiger til et niveau, der vil udløse en ødelæggende efterspørgsel, når det afgjort er i Opecs bedste interesse at holde priserne på et jævnt niveau".



Den iranske olieproduktion vil falde til 1,9 mio. tønder olie om dagen i årets andet halvår fra 3,6 mio. tønder om dagen i tredje kvartal af 2018, skriver Bank of America Merrill Lynch ifølge Reuters. Banken peger på amerikanske sanktioner og udløb af fripas til fortsat at importere olie fra Iran som årsag til produktionsfaldet. Alligevel venter den amerikanske bank et "tilnærmelsesvist balanceret marked i 2019" som følge af den stigende produktion fra USA og Opec.



Guld- og kobberpriserne stiger tirsdag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1283,17 dollar mod 1279,84 dollar mandag eftermiddag, mens et ton kobber tirsdag morgen koster 6403 dollar mod 6396 dollar mandag eftermiddag.



