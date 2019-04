Valuta: Statisk marked frem mod eurozone-data og fed-møde

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

De store valutaer ligger stille og markedsdeltagerne holder sig på sidelinjen tirsdag morgen, hvor de japanske markeder er lukker for Golden Week frem til næste tirsdag.



I stedet for aktivt at tage del i markedet, står de tilbageblivende markedsdeltagere passivt sammen med investorerne, der afventer tal for økonomisk vækst i eurozonen senere på dagen.



Forventningerne lyder på en beskeden stigning på 0,3 pct. på kvartalsbasis i første kvartal, selvom det dog i så tilfælde stadig vil være en højere vækst end i det foregående kvartal, hvor BNP-tilvæksten blev opgjort til 0,2 pct.



Hvis forventningerne indfries kan det blive taget som et tegn på stabilisering i den ellers så problematiske europæiske økonomi, og få effekt på de mange spekulatiove shortpositioner, der har samlet sig om den fælles valuta.



Seneste opgørelse viser korte positioner i euro til en værdi af knap 15 mia. dollar i ugen der afsluttedes 23. april.



Ved siden af den europæiske vækst, står også det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Fed, i vejen for nye initiativer på markedet.



Mødet afsluttes onsdag med en renteerklæring og en pressekonference med centralbankens chef, Jerome Powell.



Umiddelbart ventes der ingen ændring i den monetære politik, men markedet er stærkt opsat på at høre, hvordan Powell evaluerer afvigelsen mellem den solide økonomisk vækst og den til stadighed langsomt kørende inflation.



Seneste data fra USA viser den skarpeste stigning i forbruget i næsten ti år i marts, mens kerneinflationen faldt til et 14 måneders lavpunkt.



Hovedindekset for kerneprivatforbrugsudgifterne, der er Feds foretrukne inflationsindikator, faldt til 1,6 pct. og bevægede sig dermed længere væk fra centralbankens 2 pct. mål.



"En vedvarende acceleration i kerneinflationen forbliver en illusion og bidrager til lave inflationsforventninger. Det er ikke kun et problem for FOMC, men en reel bekymring også for andre store centralbanker," siger økonom Felicity Emmett fra ANZ til Reuters.



Økonomen venter, at den tilbageholdende tone fra centralbankerne fortsætter i overskuelig fremtid, hvilket i så fald vil være meget positivt for risikoprægede investeringer.



Pund koster tirsdag morgen 1,2935 dollar mod 1,2925 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1185 dollar mod 1,1165 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,60 yen mod 111,85 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS