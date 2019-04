Aktier: Kursfald i Asien efter skuffende kinesiske PMI-data

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite +0,5 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi -1,0 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktier falder tirsdag, efter skuffende aflæsninger af Kinas PMI-aktivitet, der ikke blot faldt, men også skød under forventningerne. Det har fået bekymringer om svækkelsen af verdens næststørste økonomi til at blusse op.Både den officielle og den private virksomhedsundersøgelse peger på en langsommere kinesisk produktionsvækst i april trods håb om en stabil eller endda en hurtigere udvidelse af aktiviteten.Samtidig viste data for servicesektoren, der normalt er en stabiliserende faktor i det samlede billede, også en langsommere vækst, hvilket øger den økonomiske usikkerhed.Og med de i forvejen lidet likvide asiatiske markeder, da de japanske investorer fortsat er fraværende på grund af Golden Week, er stemningen langt fra i top."De svage produktionsdata tyder på, at stimulus er her for at blive. De gode data for marts havde fået nogle analytikere til at slække på forventningerne til yderligere støtteforanstaltninger," siger makrostrateg Frances Cheung fra Westpac til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger kort før klokken fem med et fald på 0,7 pct.Tokyo er ude af billedet indtil næste tirsdag, og de kinesiske markeder er lukket fra onsdag og ugen ud.Shanghai Composite-indekset stiger 0,5 pct., og CSI 300-indekset øger 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,6 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et beskedent plus på 0,1 pct., mens Kospi-indekset i Seoul falder 1,0 pct., og Singapores Strait Times-indeks er i minus med 0,5 pct.Sydneys ASX-indeks dykker samtidig 0,6 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med faldt på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 04.40./ritzau/FINANS