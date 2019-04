Råvarer: Oliepriserne falder efter Trump-krav om øget Opec-produktion

Relateret indhold Artikler

Efter flere uger med stigninger falder oliepriserne mandag og fortsætter nedgangen fra fredag.



Det sker, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har forlangt et løft i olieproduktionen fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) for at opveje udbuddet efter sanktionerne mod Iran.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 71,83 dollar mod 71,68 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 62,98 dollar mod 62,63 dollar fredag eftermiddag.



"Oliepriserne led et slag, efter at Donald Trump indikerede, at han havde snakket med Saudi-Arabien om at opveje resultatet af en reduceret iransk olieeksport ved at øge olieudbuddet fra andre producenter," siger en repræsentant fra ANZ Bank til Reuters.



Trump oplyste i fredags, at han havde snakket med Opec-landene om, at de skulle sænke oliepriserne. Kommentaren satte midlertidigt en stopper for prisstigningerne, der har haft tag siden starten af året.



Oliepriserne steg for alvor i april, da Trump strammede sanktionerne mod Iran. Han blev alle dispensationer til de store olieimportører af iransk olie, som tidligere var undtaget fra sanktionerne, droppet.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1285,92 dollar mod 1286,68 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6395,50 dollar mod 6404 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS