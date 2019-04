Aktier: Overordnet plus i Asien men på baggrund af blandede markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 Lukket Topix Lukket Hongkongs Hang Seng +0,7 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 +0,8 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi +0,9 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktier ligger med et overordnet plus mandag morgen, men der er tale om store udsving på de forskellige børser, mens de japanske markeder er lukket for Golden Week.De tilbageværende investorer læner sig op ad en stærk amerikansk vækst i første kvartal, fredagens stigning i S&P 500-indekset til rekordniveau samt data, der viser voksende overskud hos de kinesiske industrivirksomheder for første gang i fire måneder.Men usikkerheden omkring udsigterne for den globale økonomi får til stadighed investorerne til at afvente Federal Reserves pengepolitiske møde og de kinesiske PMI-fabriksdata i denne uge for yderligere indikationer om udviklingen i verdens største økonomier."Investorer søger stadig en retning for så vidt angår væksten, men samtidig er der stadig en stor usikkerhed om USA-Kina-handlen og den amerikanske dollar. En stærk amerikansk dollar er skidt for de asiatiske markeder," siger aktiestrateg Joanne Goh fra DBS Bank i Singapore til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,4 pct.Tokyo er ude af billedet indtil næste tirsdag, og de kinesiske markeder er lukket fra onsdag og ugen ud.Shanghai Composite-indekset falder 0,1 pct., mens CSI 300-indekset modsat stiger hele 0,8 pct.Også Hongkongs Hang Seng-indeks øger med 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med små stigninger under 0,1 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS