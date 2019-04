Valuta: Investorerne sidder på hænderne i helligdagspræget marked

Der bliver lagt forsigtigt ud på valutamarkedet mandag morgen, hvor de japanske markedsdeltagere er fraværende på grund af den traditionelle Golden Week-helligdagsperiode.



De øvrige asiatiske investorer tager den med ro fra morgenstunden, og med de kinesiske markeder lukket fra onsdag til fredag, forventes likviditeten at blive yderligere drænet i Asien hen mod slutningen af ugen.



Så investorerne bruger enhver undskyldning for at sidde på hænderne forud for det pengepolitisk møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, onsdag samt den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der fremlægges fredag.



Inden da bydes der på en række vigtige nøgletal fra USA med blandt andet personlig indkomst og PCE-deflator, der er Federal Reserves foretrukne inflationsindikator.



Investorernes øjne er rettet mod, hvad Federal Reserves renteudvalg - Federal Open Market Committee - kun uddrage af den amerikanske BNP-rapport, der blev offentliggjort inden weekenden.



Rapporten, der omhandler første kvartal, viste umiddelbart en stærk vækst på 3,2 pct., men når man dykker lidt dybere ned i de bagvedliggende data, skyldes stigningen stort set engangsårsager med blandt andet en stor forøgelse af varebeholdningerne.



Kerneinflationen derimod overraskede med at bremse kraftigt, hvilket har ført til bedre odds for en rentenedsættelse i år. Fed fund-futures peger nu på en rente på 2,20 pct. ved årets udgang mod de nuværende 2,41 pct.



"Det største makroproblem i øjeblikket vedrører Feds pengepolitik, og om inflationen er blød nok til at retfærdiggøre en rentenedsættelse eller to - bare for en sikkerheds skyld," skriver analytikere hos JPMorgan i et notat.



De peger på, at chefen for Chicago Fed, Charles Evans, har antydet, at en vedvarende kerne PCE-deflator på 1,5 pct. vil retfærdiggøre rentenedsættelser selv om væksten forbliver sund.



Dermed imødeses kommentarer fra Fedchef Jerome Powell efter onsdagens rentemøde med stor interesse.



Pund koster mandag morgen 1,2925 dollar mod 1,2940 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1155 dollar mod 1,1160 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,60 yen mod 111,55 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS