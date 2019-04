Råvarer: Forhåbninger om produktionsløft sænker oliepriserne

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder fredag morgen. Det skyldes forhåbninger om et løft i produktionen fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) for at imødegå en faldende iransk eksport, der lider under amerikanske sanktioner.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 74,12 dollar mod 74,98 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 64,85 dollar mod 65,21 dollar torsdag eftermiddag.



USA gjorde det tidligere på ugen klart, at der forlanges et globalt importstop fra Iran i maj, hvis andre producenter vil undgå amerikanske sanktioner.



Ifølge investeringsbanken Jefferies er det dog ikke realistisk, at den iranske olieeksport stopper helt. Banken venter et eksportfald i omegnen af 550.000 tønder om dagen, mens lande som Kina og Indien formentlig vil fortsætte import af iransk olie.



For at kompensere for et begrænset iransk udbud presser USA i øjeblikket Saudi-Arabien til at standse sine produktionsnedskæringer.



"USA vil fortsætte med at presse Saudi-Arabien til at hæve sin produktion for at dække udbudshullet," siger Alfonso Esparza, der er markedsanalytiker hos OANDA.



På trods af fredagens prisdyk beretter flere analytikere ifølge Reuters dog fortsat om et tilsnævret marked, der har set oliepriserne stige med omkring 40 pct. i år.



"Oliemarkedet forbliver snævert, og priserne vil stige. Priser på 80 til 100 dollar per tønde er lige om hjørnet," vurderer formand for konsulentvirksomheden FGE, Fereidun Fesharaki.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6382 dollar mod 6365 dollar torsdag eftermiddag. Samtidig handles en troy ounce guld til 1279,96 dollar mod 1279,84 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS