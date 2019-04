Valuta: Stilhed inden amerikanske BNP-data offentliggøres

De internationale valutamarkeder er præget af stilstand fredag morgen.



Amerikanske dollar ligger fortsat tæt på et toårigt toppunkt mod de øvrige store valutaer støttet af stærke amerikanske tal for ordreindgangen af varige goder, mens markedsdeltagerne afventer de amerikanske BNP-data for første kvartal, som offentliggøres senere fredag.



Stærke BNP-data kan styrke den i forvejen godt kørende dollar yderligere.



BNP-væksten ventes at vise en stigningstakt på 2,3 pct. på årsbasis mod 2,2 pct. kvartalet før, og privatforbruget estimeres at være steget 1,0 pct. mod en stigningstakt på 2,5 pct. i fjerde kvartal.



BNP-priskomponenten estimeres at indikere en inflation på 1,2 pct. mod 1,7 pct. kvartalet tidligere, mens prognosen for kernepris-udviklingen ses på 1,4 pct. mod 1,8 pct. i fjerde kvartal.



"Vi forventer, at BNP-tallene vil understrege et stabilt økonomisk opsving. Forskellene i de økonomiske fundamentaler er en vigtig drivkraft for valutamarkedet nu, hvor Fed - og senest de svenske og japanske centralbanker - har indtaget en defensiv (pengepolitisk) holdning," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Den svenske centralbank, Sveriges Riksbank, sagde torsdag, at det seneste svage inflationstryk indebærer, at en rentestigning vil komme senere end planlagt, mens Bank of Japan for første gang satte en tidsramme på den løse pengepolitik ved at fortælle investorerne, at banken vil holde renten på et super lavt niveau i mindst et år mere.



Pund koster fredag morgen 1,2905 dollar mod 1,2910 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1140 dollar mod 1,1145 dollar torsdag eftermiddag. Dollar koster fredag morgen 111,65 yen mod 111,45 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS