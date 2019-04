Aktier: Investorer i Asien trækker i land inden japansk Golden Week

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,8 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite -0,7 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktier falder fredag, hvor investorerne trækker i land inden weekenden og den lange japanske helligdagsperiode Golden Week.Samtidig giver kursfald på Wall Street tordag anledning til en vis skepsis hos markedsdeltagerne, der også afventer dagens amerikanske BNP-data."Faldet i Dow Jones i New York og en stærk yen ses som faktorer bag droppet i den tidlige handel på det japanske marked. Men dagens handel er uden specifik trend forud for den 10 dage lange ferie," noterer Okasan Online Securities ifølge Reuters.Når de japanske markedsdeltagere går hjem fredag, bliver næste handelsdag i Tokyo den 7. maj.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,1 pct.I Tokyo giver positionsafvikling anledning til kursfald. Et eksempel er Nintendo, der dropper knap 4 pct. trods flere positive nyheder om virksomheden.Torsdag viste regnskabet en stigning i helårsoverskuddet på næsten 40 pct., og fredag meddelte koncernen om et samarbejde med det kinesiske internetfirma Tencent, der skal udrulle Nintendos populære Switch Console i Kina."Selv om det er absolut positive nyheder, falder aktien, fordi investorerne ønsker at afvikle positioner inden ferien," siger analytiker Hideki Yasuda fra Ace Research Institute til AFP.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, falder 0,7 pct., og det brede Topix-indeks dropper 0,8 pct.I Kina er der en overordnet negativ indstilling. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset falder begge 0,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks øger med beskedne 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.25./ritzau/FINANS