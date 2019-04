Råvarer: USA har skåret over 10 mia. dollar af iransk olieomsætning

Amerikanske sanktioner mod Iran har medført et fald på mere end 10 mia. dollar i Irans olieindtjening, siden præsident Donald Trump offentliggjorde de nye stramninger sidste maj, skriver Reuters.



Som resultat har oliepriserne kun ændret sig marginalt siden onsdag børsluk. En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,59 dollar mod 74,30 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,78 dollar mod 65,74 dollar onsdag eftermiddag.



"Før sanktionerne havde Iran en olieomsætning på omkring 50 mia. dollar årligt. Vi estimerer, at amerikanske sanktioner allerede har skåret Irans omsætning med mere end 10 mia. dollar siden maj," siger Brian Hook, der er USA's repræsentant for Iran og senior rådgiver for USA's udenrigsminister, til Reuters.



USA genindførte sanktioner mod Irans olieeksport i november, efter at han trak sig ud af en atomaftale fra 2015 med Iran og seks andre stormagter for at forhindre Iran i at få atomvåben.



I første omgang tillod Donald Trump dog de otte største importører af Iransk olie at fortsætte med at købe en begrænset mængde. Det vil dog ophøre inden maj, hvis landene vil undgå amerikanske sanktioner.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1275,77 dollar mod 1274,20 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6444 dollar mod 6440,50 dollar onsdag eftermiddag.



