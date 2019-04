Valuta: Svage tyske data og stærk amerikansk økonomi svækker euro

Relateret indhold Artikler

Den fælleseuropæiske valuta, euro, ligger underdrejet torsdag morgen oven på gårsdagens overraskende fald i det Münchenbaserede Ifo-instituts ledende indikator for den økonomisk aktivitet i Tyskland.



Mod forventning viste den tyske forretningsindikator et fald i april, hvilket har øget de allerede verserende bekymringer for en vækstnedgang i Europas største økonomi.



Dataene har sendt euro til det svageste niveau over for dollar i næste to år, i et miljø hvor netop dollar har fået fornyet medvind af overraskende stærke tal for detailsalg og boligsalg i USA.



"Gårsdagens dollarstyrkelse blev forstærket af den svage udvikling i andre lande end USA. Et stort spørgsmål er, om den svage udvikling i euroområdet er midlertidig eller ej," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



De svage tyske tal sendte euro ud i det største endagsdrop siden begyndelsen af marts, hvor Den Europæiske Centralbank udskød planerne for bankens første renteforhøjelse siden finanskrisen.



Hovedscenariet lyder dog stadig på et opsving i euroområdet i andet halvår af indeværende år.



For den japanske yens vedkommende har markedsdeltagerne været afventende op til afslutningen af det pengepolitiske møde i Bank of Japan.



Centralbanken holdt som ventet pengepolitikken uændret, mens bankens prognose for inflationen fortsat lyder på et niveau under 2 pct.'s målet, hvilket signalerer, at de massive stimulanser vil blive fastholdt i overskuelig fremtid.



Senere torsdag kommer også den svenske centralbank - Sveriges Riksbank - med pengepolitisk beslutning.



Riksbanken vil sandsynligvis fastholde benchmarkrenten uændret, og banken kan blive tvunget til at udskyde planerne om at stramme den monetære politik senere i 2019 ifølge en Reuters-undersøgelse.



- Riksbanken kan komme til at udskyde timingen for den næste renteforhøjelse, vurderer Mizuhos Yamamoto.



Pund koster torsdag morgen 1,2915 dollar mod 1,2960 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1160 dollar mod 1,1195 dollar onsdag eftermiddag, mens dollar torsdag morgen står i 112,00 yen mod 111,75 yen onsdag.



/ritzau/FINANS