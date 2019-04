Aktier: Vækstfrygt giver kursfald i Asien uden for Japan

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,7 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +1,0

De asiatiske aktier uden for Japan skrider torsdag, efter at overraskende svage tyske og sydkoreanske økonomiske data har genoplivet frygten for en opbremsning i den globale vækst.Onsdagens svage tyske ifo-undersøgelse er torsdag blevet fulgt op af BNP-data fra Sydkorea, der viser, at økonomien i landet uventet kørte i bakgear i første kvartal.Samtidig er regnskabssæsonen på vej op mod tophastighed med bølger af regnskaber for første kvartal."Virksomhedsregnskaberne, der er blevet frigivet hidtil, tyder på, at den værste periode for den kinesiske økonomi er overstået. Selv om det understøtter aktiekurserne, er det ikke nok til alene at holde de månedlange stigninger vedlige," siger chefstrateg Chotaro Morita fra SMBC Nikko til Reuters.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo er der fortsat positive tendenser. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,2 pct., og også det brede Topix-indeks øger 0,2 pct.I Kina er der en overordnet negativ indstilling. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset falder begge 0,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks begrænser faldet til 0,1 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med stigninger på 0,1-0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.30./ritzau/FINANS