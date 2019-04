Råvarer: Tilstrækkeligt mættede markeder sænker oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder onsdag morgen, efter tegn på at de globale oliemarkeder er tilstrækkeligt mættede trods den amerikanske regerings stramning af sanktionerne mod Iran, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 74,12 dollar mod 74,57 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,93 dollar mod 66,47 dollar tirsdag eftermiddag.



Priserne på olie ramte ellers deres højeste niveau for året, efter at USA's regering mandag offentliggjorde, at den fra maj vil fjerne alle undtagelser for import af iransk olie.



Den iranske olieeksport ventes at falde drastisk som reaktion på de amerikanske stramninger, hvilket i det korte løb ventes at stramme oliemarkedet, siger Goldman Sachs og Barclays ifølge Reuters.



Alligevel mener analytikere ifølge Reuters, at oliemarkederne er tilpas understøttede takket være store olielagre hos Organisationen for olieeksporterende lande, Opec, og i Rusland og USA.



Den største bidrager til olieudbuddet er ifølge Reuters USA, hvor olieproduktionen siden først i 2018 er vokset med mere end 2 mio. tønder olie om dagen til en samlet produktion på 12 mio. tønder om dagen - forud for både Rusland og Saudi-Arabien.



"Det samlede olieudbud fra USA ventes at stige med 1,6 mio. tønder om dagen i år," siger International Energy Agency til Reuters.



De amerikanske olielagre steg med 6,9 mio. tønder i uge uge 16 til 459,6 mio. tønder, viser tal fra American Petroleum Institute (API) ifølge Reuters.



Guld- og kobberpriserne stiger onsdag morgen, hvor en troy ounce guld koster 1269,77 dollar mod 1269,15 dollar tirsdag eftermiddag, mens et ton kobber onsdag morgen koster 6401 dollar mod 6382,50 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS