Valuta: Australske dollar dykker på svage data i ellers uændret marked

Relateret indhold Artikler

Stilheden hersker fortsat på de internationale valutamarkeder, hvor det store firkløver - dollar, yen, pund og euro - ligger så godt som uændret i kursforhold til hverandre onsdag morgen.



Dermed er det fortsat den amerikanske dollar, der vægter mest, efter at fortsat stigende aktiekurser til stadighed styrer efterspørgslen efter verdens mest udbredte valuta.



Den seneste tids mange forlydender om opbremsning i den amerikanske økonomi blev igen gjort til skamme tirsdag eftermiddag, hvor data for salget af nye enfamiliehuse sprang i vejret til tæt på det højeste niveau i halvandet år, og dermed fugte op på de positive tal for detailsalg og eksport fra dagene inden.



Euro derimod har det sværere, da den europæiske økonomi fortsat ser skidt ud.



"Den europæiske økonomi ser særlig svag ud i forhold til den amerikanske økonomi, og det fremhæver den svage euro. USA forventes nu at have haft en solid vækst i første kvartal, og det styrker dollar i forhold til euro," siger valutachef Takuya Kanda fra Gaitame.Com Research ifølge Reuters.



USA' BNP-data for første kvartal fremlægges fredag.



Og mens dollar ligger lunt, siver pundet fortsat på baggrund af det britiske brexit-kaos, der ingen ende synes at ville tage.



Der er fortsat ingen kompromis i den britiske regerings forhandlinger med Labour, og et eventuelt sammenbrud vil, ifølge iagttagere, få premierminister Theresa May til at udfordre Labour i en højrisikostrategi for at få støtte til hendes brexitaftale.



Pund koster onsdag morgen 1,2930 dollar mod 1,2940 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1215 dollar mod 1,1200 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 111,90 yen mod 111,95 yen tirsdag eftermiddag.



Australske dollar dykker til et seks ugers lavpunkt onsdag, efter at svage indenlandske inflationsdata har forstærket udsigten til en monetær lettelse i form af en rentenedsættelse.



Det australske forbrugerprisindeks var uændret i første kvartal, hvor analytikerne havde estimeret en stigning på 0,2 pct. Det er den laveste inflationstakt siden begyndelsen af 2016.



Reserve Bank of Australia (RBA) har for nylig indikeret pengepolitiske lempelser, og onsdagens svage inflationsaflæsning vil øge presset på en rentereduktion fra det allerede rekordlave niveau på 1,5 pct.



"De svage forbrugerpriser øger udsigten til, at RBA skærer i renten på mødet 7. maj," vurderer seniormarkedsøkonom Ayako Sera hos Sumitomo Mitsui Trust i Tokyo ifølge Reuters.



Australske dollar koster onsdag morgen 0,7035 amerikanske dollar mod 0,7085 dollar tirsdag eftermiddag



/ritzau/FINANS