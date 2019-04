Aktier: Kursfald i Asien trods rekorder på Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,8 China Shanghai Composite -0,9 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex -0,1 Sydkoreas Kospi -1,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,9

De asiatiske aktieinvestorer er noget mere tilbageholdende onsdag end deres amerikanske kolleger, der tirsdag sendte det brede S&P 500-indeks til nye højder på børsen på Wall Street.Efter en positiv indledning er både de japanske og de kinesiske aktier vendt rundt og ligger ved regional middagstid i negativt territorium."Japanske aktier tester topsiden efter rekorderne i Nasdaq og S&P 500 i New York. Men markedet mangler energi med aktiv salg og køb, da investorerne forsøger at evaluere virksomhedernes regnskabsrapporter forud for ferien," siger strateg Yoshihiro Ito fra Okasan Online Securities til AFP, der hentyder til den 10 dage lange Golden Week i Japan fra næste uge.I Tokyo ligger det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, med et minus på 0,1 pct., mens det brede Topix-indeks falder 0,4 pct.I Kina er der også en overordnet negativ indstilling. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset falder begge 0,9 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med fald på 0,1-0,2 pct.Indeksværdi klokken 05.35./ritzau/FINANS