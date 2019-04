Tirsdag nærmer oliepriserne sit højeste i 2019, efter at USA oplyser, at landet vil ophøre alle dispensationer inden maj til de lande, som stadig køber iransk olie. Det sker for at presse importører til at stoppe med at købe olie fra landet, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 74,31 dollar mod 71,53 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 65,85 dollar mod 63,93 dollar onsdag eftermiddag.



USA forlangte mandag, at købet af iransk olie skulle ophøre inden 1. maj, hvis ikke landene vil have pålagt sanktioner. Målet for USA's tiltag er at stoppe Irans otte største købere, der indtil nu har haft mulighed for at købe olie uden at risikere at blive pålagt sanktioner.



Før USA genoptog sanktionerne mod Iran i 2018, var landet den fjerdestørste olieproducent i Opec med en produktion på knap 3 mio. tønder om dagen. Aprils eksport af olien er dog sunket til under 1 mio. tønder om dagen.



USA's beslutning vil ifølge Barclays føre til en stramning af oliemarkedet.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1275,34 dollar mod 1273,77 dollar onsdag eftermiddag. På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6452,5 dollar mod 6565,5 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS