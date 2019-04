Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix +0,2 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,8

De asiatiske aktieinvestorer var forsigtige tirsdag morgen, hvor stigende oliepriser og frygt for en kinesisk opbremsning fik tag i markedsdeltagerne. Markedet vendte sig dog til det bedre i eftermiddagens asiatiske handel."Forsigtigheden stiger op til regnskabssæsonen, da investorerne fokuserer på tegn på, om den kinesiske efterspørgsel er ved at komme sig," siger aktiestrateg Takuya Takahashi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Mange japanske virksomheder frigiver deres årsregnskaber i denne uge forud for den 10-dage lange Golden Week, der ikke blot er den traditionelle helligdagsperiode, men som også markerer den japanske kejsers abdikation og den ny kejsers indsættelse.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan stiger 0,1 pct.I Tokyo falder Nikkei-indekset med 0,1 pct., mens det brede Topix-indeks ligger med et plus på 0,2 pct.I Kina er der mere fodslag blandt investorerne. Shanghai Composite-indekset og CSI 300-indekset handles 0,4 pct. og 0,1 pct. lavere, mens Hongkongs Hang Seng-indeks samtidig stiger 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,1 pct., mens Kospi-indekset i Seoul er uændret, og Singapores Strait Times-indeks viger 0,1 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en stigning på 0,8 pct.De store amerikanske aktiefutures ligger med små udsving tæt på nul.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS