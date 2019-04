Relateret indhold Artikler Aktieordbog

De store valutaer har stort set ligget stille siden Skærtorsdag, hvor dollar blev styrket i kølvandet af solide data for det amerikanske detailsalg.



Siden har bevægelserne været små, idet helligdage i store dele af Europa samt i USA har lagt markederne øde hen, mens bevægelserne i de tilbageværende åbne markeder kun har været sporadiske.



Det amerikanske detailsalg for marts viste en stærk udvikling, da salget med en stigning på 1,6 pct. i forhold til måneden før var langt stærkere end forudset.



Økonomerne havde ventet en stigning på mere beskedne 1,0 pct. oven på februars skuffende fald i salget på 0,2 pct.



Dataene har fjernet noget af den bekymring, der er opstået omkring udviklingen i den amerikansk økonomi, og handlerne ser nu frem mod ugens slutning, hvor et klarere billede ventes at blive tegnet, når USA's BNP-rapport udsendes fredag.



"Investorerne vil sandsynligvis imødese en stigning i volatiliteten i de kommende dage, i takt med at handlerne vender tilbage, og regnskabssæsonen i USA udfolder sig," siger Nick Twidale, driftsdirektør hos Rakuten Securities Australia i Sydney ifølge Reuters og fortsætter:



"Denne uge kunne give en stærk indikation af, om den dramatiske vending hos de globale centralbanker, især Fed, i de sidste par måneder har været nok til at ændre den globale vækstdynamik."



Tirsdag morgen trædes der vande i den tidlige asiatiske handel, hvor stigende råoliepriser på baggrund af amerikanske planer om at ramme den iranske olieeksport fra næste måned styrer markedet.



Oliepriserne ligger tirsdag morgen på et seks måneders toppunkt efter nyheder om, at USA planlægger at fjerne den amerikanske sanktionsdispensationen for otte landes køb af iransk olie fra næste måned.



Pund koster tirsdag morgen 1,2985 dollar mod 1,3055 dollar onsdag eftermiddag før påske og 1,2980 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1250 dollar mod 1,1300 dollar onsdag før påske og 1,1255 dollar mandag eftermiddag. Dollar koster samtidig 111,80 yen mod 112,00 onsdag før påske og 111,90 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS