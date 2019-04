Råvarer: Oliepriserne fortsætter op på stigende efterspørgsel fra Kina

Relateret indhold Artikler

For anden dag i træk er der onsdag højere oliepriser. Med til at hive priserne op er tegn på stærk efterspørgsel fra raffinaderier i Kina, som er verdens næststørste forbruger af råolie, skriver Reuters.



Den store kinesiske efterspørgsel kommer på et tidspunkt, hvor udbuddet mindskes, i og med at producenter begrænser deres produktion, samtidig med at de amerikanske olielagre er faldet mod forventning.



Prisen for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til levering i juni, koster onsdag morgen 71,96 dollar mod 71,19 dollar per tønde ved dansk lukketid tirsdag.



Prisen for en tønde af den amerikanske WTI-olie er onsdag morgen 64,47 dollar mod 63,53 dollar tirsdag klokken 17.



"Priserne for råolie stiger, i takt med at markedet overvejende er begyndt at købe som følge af et overraskende fald i de amerikanske råolielagre, og udbuddet i markedet er blevet mindre for nuværende," siger Benjamin Lu, der er råvareanalytiker hos den Singapore-baserede mæglervirksomhed Phillip Futures, ifølge Reuters.



De kinesiske raffinaderier oplevede i marts en stigning på 3,2 pct. på årsbasis i mængden af gennemstrømmet olie ifølge data fra landets myndigheder onsdag.



Reuters bemærker, at den fortsat stigende efterspørgsel i Kina sker, samtidig med at en aftale mellem oliekartellet Opec og dets allierede, inklusive Rusland, om at begrænse deres produktion med over en million tønder om dagen har indskrænket de globale udbud.



Herudover er lagrene af råolie blevet mindre i år, da USA har indført økonomiske sanktioner mod Opec-medlemmerne Venezuela og Iran.



På markedet for metaller skal der onsdag morgen betales 1277,67 dollar per ounce guld mod 1277,05 dollar tirsdag eftermiddag.



Et ton kobber koster onsdag morgen 6508 dollar mod 6492 dollar per ton tirsdag eftermiddag.



