Valuta: Stærke kinesiske tal hjælper euro og australsk dollar

Euro står onsdag morgen stærkt i billedet over for sin største modpart - den amerikanske dollar.



Samtidig styrkes den australske dollar til sit højeste niveau i omtrent to måneder.



Baggrunden for begge bevægelser er umiddelbart meldinger fra Kina, hvor friske nøgletal onsdag morgen har vist en bedre end ventet udvikling i den økonomiske vækst, detailsalget og industriproduktionen.



For euro giver det lidt ekstra styrke, fordi tallene øger risikovilligheden, hvilket traditionelt tynger dollar, der gerne bruges som en form for sikker havn for investorerne lige nu, og for den australske dollar er tallene godt nyt, fordi Kina er Australiens største handelspartner.



I første kvartal var væksten i det kinesiske bruttonationalprodukt (BNP) på 6,4 pct. sammenlignet med første kvartal sidste år, og det var en spids bedre end ventet blandt økonomerne, der ifølge estimater fra Bloomberg News havde regnet med en vækst på 6,3 pct.



Industriproduktionen steg i marts med 8,5 pct. sammenlignet med samme måned af 2018 mod en ventet fremgang på 5,9 pct., og samtidig gik detailsalget frem med 8,7 pct. på årsbasis i marts mod en ventet stigning på 8,4 pct.



Euro koster onsdag morgen 1,1304 dollar mod 1,1300 ved dansk lukketid tirsdag og 1,1284 dollar per euro sent tirsdag aften.



Samtidig skal man betale 111,94 yen per dollar mod 111,93 yen tirsdag klokken 17 og 112,00 yen per dollar sent tirsdag.



Den australske dollar er styrket til 0,7194 amerikanske dollar per australsk fra 0,7174 amerikanske dollar per australsk ved dansk lukketid tirsdag.



