Aktier: Blandede markeder i Asien efter kinesiske nøgletal

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +1,0 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet onsdag, efter at der fra Kina er kommet op til flere positivt overraskende nøgletal.Eksempelvis endte væksten i det kinesiske bruttonationalprodukt (BNP) i første kvartal på 6,4 pct. på årsbasis, hvilket var en spids over de 6,3 pct., der havde været ventet af økonomerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.Samtidig har den kinesiske industriproduktion vist en vækst på 6,5 pct. i marts sammenlignet med samme måned sidste år, og også det var bedre end de 5,6 pct., der var ventet blandt økonomerne.Med henvisning til den større end forventede vækst i industriproduktionen vurderer Cui Li, der er ansvarlig for makroresearch hos CBB International, at den senere tids svage udvikling i store træk ser ud til at høre fortiden til, men at man skal huske på, at marts-tallene er påvirket af visse sæsonmæssige faktorer."Jeg ville ikke blive overrasket, hvis noget af dette momentum bliver en smule svækket i de kommende måneder," siger Cui Li til Bloomberg TV.Onsdag sender investorerne MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien /Stillehavet uden for Japan op med 0,1 pct.Samtidig stiger det japanske Nikkei-indeks 0,3 pct., mens det brede Topix-indeks - også i Japan - på samme vis stiger 0,3 pct.I Shanghai ligger det ledende indeks uændret, mens det ligeledes kinesiske CSI 300-indeks går ned med 0,3 pct.I Hongkong falder Hang Seng-indekset med 0,2 pct.På de øvrige asiatiske markeder ligger det sydkoreanske Kospi-indeks stort set uændret, samtidig med at Taiwans Taiex-indeks løftes 0,5 pct.I Australien og Singapore er der blandt de ledende indeks henholdsvis et fald på 0,3 pct. og en stigning på 0,5 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS