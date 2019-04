Råvarer: Oliepriserne siver stadig på udsigt til produktionsløft

Den seneste måneds tendens til stigende priser på olie er fladet lidt ud i denne uge, hvor investorerne måske kan se frem til stigende produktion fra Opec-landene og Rusland i kampen om markedsandele med de amerikanske producenter.



Det skriver Reuters med henvisning til kommentarer fra Ruslands finansminister, Anton Siluano, der henover weekenden har luftet kommentarer om, at Opec og Rusland muligvis vil overveje at skrue produktionen i vejret efter den seneste tids prisstigninger.



"Der er en stigende risiko for, at Rusland ikke vil være med til at forlænge produktionsnedskæringerne, og muligvis vil russerne helt opgive det i de kommende måneder," siger Edward Moya, der er markedsanalytiker hos Oanda, til Reuters.



Prisen for en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, til levering i juni, koster tirsdag morgen 70,98 dollar mod 71,23 dollar per tønde ved dansk lukketid mandag og 71,50 dollar per tønde fredag eftermiddag.



Prisen for en tønde af den amerikanske WTI-olie er tirsdag morgen 63,31 dollar mod 63,40 dollar mandag klokken 17 og 63,89 dollar, da handlerne gik på weekend fredag.



På markedet for metaller ligger de fleste varer også underdrejet tirsdag morgen, hvor man skal betale 1285,59 dollar per ounce guld mod 1287,30 dollar mandag eftermiddag.



Et ton kobber koster tirsdag morgen 6486 dollar mod 6490 dollar per ton mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS