Aktier: Små udsving i Asien med overvægt af stigninger oven på regnskaber

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,5 China Shanghai Composite +1,1 China CSI 300 +1,4 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi 0,0 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger tirsdag med små udsving, hvor investorerne ser ud til at tygge på de seneste regnskaber fra både Asien og USA.Mandag kom der fra USA regnskaber fra bankgiganterne Goldman Sachs og Citigroup. Mens førstnævnte skuffede i forhold til sine indtægter, så leverede sidstnævnte som ventet målt på indtægterne. Uanset blev begge aktier sendt ned af investorerne.Det kan være med til at skabe lidt nervøsitet hos de asiatiske investorer, som dog stadig ser ud til at fastholde en vis optimisme - især på baggrund af flere opløftende nøgletal fra verdens næststørste økonomi, den kinesiske."Vi går ind i denne regnskabssæson med de mest pessimistiske forventninger og flest indtjeningsrevideringer siden 2016.""Markederne forventer tydeligvis ikke alt for meget, og en del gode nyheder er allerede priset ind, så det giver mening for markedet at tage en pause," siger Isabelle Mateos y Lago, der er strateg hos Blackrock, til Bloomberg TV.MSCI's bredeste indeks for aktiemarkederne i Asien/Stillehavet uden for Japan ligger tirsdag stort set uændret.Samtidig stiger det japanske Nikkei-indeks 0,2 pct., mens det brede Topix-indeks - også i Japan - falder 0,2 pct.I Shanghai stiger det ledende indeks med 1,1 pct., og herudover går det ligeledes kinesiske CSI 300-indeks op med 1,4 pct.I Hongkong stiger Hang Seng-indekset med 0,5 pct.På de øvrige asiatiske markeder ligger det sydkoreanske Kospi-indeks uændret, samtidig med at Taiwans Taiex-indeks løftes 0,2 pct.I Australien og Singapore er der blandt de ledende indeks stigninger på henholdsvis 0,4 og 0,2 pct.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS