Valuta: Australsk dollar svækket af dueagtig centralbank

Den australske dollar svækkes tirsdag morgen, efter at referatet fra det seneste rentemøde i Reserve Bank of Australia har vist tegn på en centralbank, der er parat til at sænke renten, hvis det bliver nødvendigt.



I referatet vurderer banken, at det vil være "passende" med en rentesænkning, hvis inflationen forbliver lav, og arbejdsløsheden begynder at vise tegn på stigninger.



Medlemmerne af rentekomitéen ser dog på nuværende tidspunkt ikke nogen helt klar tegn på, at det skulle være nødvendigt, fremgår det af referatet.



At døren dog holdes på klem for en rentesænkning er alligevel nok til at svække den australske dollar, så man tirsdag morgen skal betale 0,7148 amerikanske dollar for en australsk af slagsen mod 0,7177 dollar ved dansk lukketid mandag.



"Den australske dollar er undermineret af Reserve Bank of Australias forklaring af, hvorfor en rentesænkning fra rekordlave niveauer stadig ville være gavnligt for økonomien," siger Sean Callow, der er valutastrateg hos Westpac i Sydney, til Reuters.



"Referatet gjorde det klart, at en ændring af pengepolitikken ikke var en åben mulighed i april. Men vejen til en rentesænkning i august er klar, hvis gåden om det svage bruttonationalprodukt (BNP) over for et stærkt arbejdsmarked løses gennem højere arbejdsløshed," fortsætter han.



I de store valutakryds er der ikke megen bevægelse tirsdag morgen, hvor man skal betale 1,1303 dollar for en euro og 111,93 yen per dollar mod henholdsvis 1,1308 dollar per euro og 112,00 yen per dollar mandag klokken 17.00.



/ritzau/FINANS