Aktier: Stærke eksporttal fra Kina og gode handelstoner løfter markedet i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix +1,4 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite +1,1 China CSI 300 +1,2 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder er i glimrende form mandag morgen, hvor opløftende eksportdata fra Kina fra fredag og en tilsyneladende sund udvikling i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina trækker humøret i top.I Japan betyder det stigninger på 1,4 pct. til både Nikkei-indekset og det brede Topix-indeks, og i Shanghai løftes det førende indeks med 1,1 pct. CSI 300-indekset - ligeledes i Kina - stiger med 1,2 pct.I Hongkong stiger Hang Seng-indekset samtidig med 0,6 pct.Ifølge USA's finansminister, Steven Mnuchin, er der masser af optimisme i dialogen med Kina omkring en handelsaftale, der skal gøre en ende på toldstriden mellem verdens to største økonomier.Ifølge Reuters siger finansministeren, at han håber, at forhandlingerne er på vej ind i sidste runde, efter at amerikanerne og kineserne nu er kommet langt videre, end de tidligere har været.Dertil kan man også lægge foreløbigt pæne resultater fra regnskabssæsonen for første kvartal."Aktiepositive investorer har helt klart vinden i ryggen lige nu med en forbedret vækst, men stabil inflation, reducerede handelsspændinger og solide eller bedre end frygtede regnskaber for første kvartal," skriver amerikanske JPMorgan i et analysenotat mandag morgen ifølge Reuters.Fredag viste tal fra Kina, at eksporten i verdens næststørste økonomi kom igen i marts og ramte det højeste niveau i fem måneder.På de øvrige asiatiske markeder stiger det sydkoreanske Kospi-indeks med 0,5 pct., og Taiwans Taiex-indeks løftes 0,6 pct. I Australien og Singapore er der omvendt marginale fald i de ledende indeks.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS