Valuta: Yen rammer årets laveste niveau - investorer søger mod risiko

Det er småt med bevægelser på valutamarkederne mandag morgen, hvor både den fælleseuropæiske valuta, euro, og japanske yen ligger stort set uændrede i forhold til dollar.



Japanske yen svæver ifølge nyhedsbureauet Reuters omkring det laveste niveau i år over for dollar, efter at tegn på stabilisering af den kinesiske økonomi og en god start på den amerikanske regnskabssæson har fået investorerne til at søge mod mere risikobetonede aktiver - og dermed væk fra blandt andet yen, som traditionelt bliver betegnet som en "sikker havn".



Det betyder også, at schweizerfranc mandag morgen ligger en smule svækket over for euro, mens de asiatiske aktiemarkeder stiger fra morgenstunden. Dermed følger aktierne i Asien efter både de amerikanske og europæiske, der også sluttede med stigninger fredag, hvor de amerikanske storbanker JPMorgan og Wells Fargo for alvor skød regnskabssæsonen i gang.



Fredag viste nøgletal fra Kina, at landet fik godt gang i eksporten igen i marts efter en voldsom tilbagegang i februar. Omvendt faldt importen yderligere, og landets overskud på handelsbalancen var dermed også langt større end ventet.



Eksporten fra Kina steg i marts med hele 14,2 pct., mens økonomerne ifølge Bloomberg News kun havde regnet med en stigning på 6,5 pct. Importen faldt derimod 7,6 pct. mod en ventet stigning på 0,2 pct.



I februar faldt eksporten med hele 20,8 pct. påvirket af handelsstridighederne med USA, og importen gik tilbage med 7,6 pct.



Derudover viste et andet kinesisk nøgletal også, at mængden af nye lån, målt i kinesiske yuan, i marts endte et godt stykke over forventningerne.



Euro koster mandag morgen 1,1312 dollar mod 1,1314 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,93 yen mod 111,96 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS